Loch im Eis bei Test in neuer Olympia-Halle

Die Haupthalle Santa Giulia für die olympischen Eishockey-Turniere in Mailand sorgt rund einen Monat vor dem Beginn der Winterspiele in Italien für Probleme. Während eines Spiels im italienischen Cup, das als Testevent in der neuen Arena dienen sollte, tat sich am Freitagabend ein kleines Loch im Eis auf. Die Halbfinal-Partie zwischen Varese und Caldaro wurde für rund fünf Minuten unterbrochen, das Problem wurde anschließend behoben.