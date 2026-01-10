Vorteilswelt
Geschwächtes Tier

Kranker Schwan aus eisigem Wasser gerettet

Oberösterreich
10.01.2026 13:17
Der Schwan wurde aus dem eisigen Wasser gerettet
Der Schwan wurde aus dem eisigen Wasser gerettet(Bild: FF Garsten)

Ein Herz für gefiederte Gefährten bewies die Freiwillige Feuerwehr Garsten. Die Kameraden wurden alarmiert, weil ein Schwan offenbar geschwächt im eisigen Wasser im Staubereich des Kraftwerks Garsten trieb. Die Floriani bargen den kränklichen Vogel mit einem Boot und übergaben ihn der Tierrettung Steyr.

Im Staubereich des Kraftwerks in Garsten trieb ein stark geschwächter Schwan im eisigen, teils gefrorenen Wasser und konnte offenbar weder vor noch zurück. Deshalb wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Garsten alarmiert. 

Das Tier war offenbar sehr geschwächt
Das Tier war offenbar sehr geschwächt(Bild: FF Garsten)

„Hat sehr müde gewirkt“
„Der Schwan hat wohl ein gesundheitliches Problem gehabt, er hat sehr müde gewirkt und nicht mehr über die Eisplatten zurückschwimmen können. Daher sind wir verständigt worden“, so Andreas Aschauer, Kommandant der FF Garsten. „Das Eis war nicht so dick, also sind wir mit dem Boot gut hingekommen“, so der Kommandant weiter. 

Mit einem Boot drangen die Floriani zu dem Tier vor
Mit einem Boot drangen die Floriani zu dem Tier vor(Bild: FF Garsten)

An Tierrettung übergeben
Der Einsatz dauerte rund 30 Minuten. Nach erfolgreicher Bergung wurde der schöne Wasservogel der Tierrettung Steyr übergeben.

