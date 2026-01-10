Kranker Schwan aus eisigem Wasser gerettet

„Hat sehr müde gewirkt“

„Der Schwan hat wohl ein gesundheitliches Problem gehabt, er hat sehr müde gewirkt und nicht mehr über die Eisplatten zurückschwimmen können. Daher sind wir verständigt worden“, so Andreas Aschauer, Kommandant der FF Garsten. „Das Eis war nicht so dick, also sind wir mit dem Boot gut hingekommen“, so der Kommandant weiter.