Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gibt sich aber bedeckt

Kickl verspricht „Joker“ für Bundespräsidentenwahl

Innenpolitik
26.09.2025 10:37
Tritt Kickl selbst für das Rennen um die Hofburg an? Die Vorzeichen deuten wohl eher auf einen ...
Tritt Kickl selbst für das Rennen um die Hofburg an? Die Vorzeichen deuten wohl eher auf einen anderen Kandidaten.(Bild: EPA/MAX SLOVENCIK)

FPÖ-Chef Herbert Kickl will seine Partei bei der Bundespräsidentenwahl 2028 erneut mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Namen nannte er vor dem Parteitag in Salzburg zwar nicht, sprach aber davon, dass die FPÖ diesmal einen „Joker“ ausspielen werde.

0 Kommentare

Am Samstag steht Kickls Wiederwahl als FPÖ-Obmann an. Rund 850 Delegierte werden im Messezentrum Salzburg erwartet. Seit Jahren befindet sich die Partei im Aufwind: 2024 wurde sie bei der Nationalratswahl stärkste Kraft, eine Regierungsbeteiligung kam aber durch ein Bündnis von ÖVP, SPÖ und NEOS nicht zustande. In aktuellen Umfragen liegen die Freiheitlichen bei bis zu 35 Prozent.

„Volkskanzler“ bleibt oberstes Ziel
Kickl bekräftigte erneut sein Ziel, „Volkskanzler“ zu werden. Österreich brauche ein „Erneuerungsprojekt“, das er als eine „Redemokratisierung“ beschreibt. Es gehe darum, die Machtverhältnisse im Land zugunsten der Bevölkerung zu verschieben.

Kann ein Kandidat aus den blauen Reihen das Umfragehoch wirklich für den Einzug in die Hofburg ...
Kann ein Kandidat aus den blauen Reihen das Umfragehoch wirklich für den Einzug in die Hofburg nutzen?(Bild: Pail Sepp)

Positiv wertete Kickl jüngste Signale aus Kärnten: SPÖ-Landesparteichef Daniel Fellner hatte eine gewisse Öffnung zur FPÖ erkennen lassen. Neu sei dies nicht, betonte Kickl, da es im Bundesland bereits mehrfach Zusammenarbeit gegeben habe. Generell spüre er ein „Unbehagen“ in Teilen der SPÖ mit dem Kurs von Parteichef Andreas Babler.

Hofft auf „Annäherung“ an Russland
Von den geplanten Untersuchungsausschüssen seiner Fraktion erhofft sich Kickl neue Dynamik. Zunächst soll die Causa Pilnacek, danach die Corona-Maßnahmen untersucht werden. Er sprach von „schweren Wunden in der österreichischen Seele“, die durch Pandemiepolitik entstanden seien. Auch Themen wie Migration oder gesellschaftliche Debatten rund um „Wokeismus“ und Klimapolitik sieht er als Treiber für das Erstarken rechter Parteien weltweit.

Lesen Sie auch:
Kickl betonte, die Vorbereitungen für den zweiten Untersuchungsausschuss zu Corona laufen auf ...
Ansage an Regierung
Kickl kündigt „heißen politischen Herbst“ an
12.09.2025
OGH gibt Kickl recht
„Volkskanzler“ reicht nicht für Hitler-Vergleich
03.09.2025

Im außenpolitischen Bereich plädierte Kickl für eine „Annäherung“ zwischen Europa und Russland. Ein Zeitfenster sei offen, da die USA unter Donald Trump weniger Interesse an Europa zeigten. Ziel müsse eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur sein. Österreich solle seine Neutralität stärken und nicht vorschnell militärisch reagieren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.022 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.171 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
119.459 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1362 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Innenpolitik
Trump: „Prävention“
US-Ministerin will wieder landesweite Todesstrafe
Gibt sich aber bedeckt
Kickl verspricht „Joker“ für Bundespräsidentenwahl
Große Sorge
US-„Kriegsminister“ beruft Militärführung ein
5 Jahre Haft drohen
Trump machte Druck: Ex-FBI-Chef Comey angeklagt
Migrationspolitik
Neues Asyl-Lager: Niederlande setzen auf Uganda
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf