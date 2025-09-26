Kickl verspricht „Joker“ für Bundespräsidentenwahl

Hofft auf „Annäherung“ an Russland

Von den geplanten Untersuchungsausschüssen seiner Fraktion erhofft sich Kickl neue Dynamik. Zunächst soll die Causa Pilnacek, danach die Corona-Maßnahmen untersucht werden. Er sprach von „schweren Wunden in der österreichischen Seele“, die durch Pandemiepolitik entstanden seien. Auch Themen wie Migration oder gesellschaftliche Debatten rund um „Wokeismus“ und Klimapolitik sieht er als Treiber für das Erstarken rechter Parteien weltweit.