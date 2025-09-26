Kickl verspricht „Joker“ für Bundespräsidentenwahl

FPÖ-Chef Herbert Kickl will seine Partei bei der Bundespräsidentenwahl 2028 erneut mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Namen nannte er vor dem Parteitag in Salzburg zwar nicht, sprach aber davon, dass die FPÖ diesmal einen „Joker“ ausspielen werde.
Am Samstag steht Kickls Wiederwahl als FPÖ-Obmann an. Rund 850 Delegierte werden im Messezentrum Salzburg erwartet. Seit Jahren befindet sich die Partei im Aufwind: 2024 wurde sie bei der Nationalratswahl stärkste Kraft, eine Regierungsbeteiligung kam aber durch ein Bündnis von ÖVP, SPÖ und NEOS nicht zustande. In aktuellen Umfragen liegen die Freiheitlichen bei bis zu 35 Prozent.
„Volkskanzler“ bleibt oberstes Ziel
Kickl bekräftigte erneut sein Ziel, „Volkskanzler“ zu werden. Österreich brauche ein „Erneuerungsprojekt“, das er als eine „Redemokratisierung“ beschreibt. Es gehe darum, die Machtverhältnisse im Land zugunsten der Bevölkerung zu verschieben.
Positiv wertete Kickl jüngste Signale aus Kärnten: SPÖ-Landesparteichef Daniel Fellner hatte eine gewisse Öffnung zur FPÖ erkennen lassen. Neu sei dies nicht, betonte Kickl, da es im Bundesland bereits mehrfach Zusammenarbeit gegeben habe. Generell spüre er ein „Unbehagen“ in Teilen der SPÖ mit dem Kurs von Parteichef Andreas Babler.
Hofft auf „Annäherung“ an Russland
Von den geplanten Untersuchungsausschüssen seiner Fraktion erhofft sich Kickl neue Dynamik. Zunächst soll die Causa Pilnacek, danach die Corona-Maßnahmen untersucht werden. Er sprach von „schweren Wunden in der österreichischen Seele“, die durch Pandemiepolitik entstanden seien. Auch Themen wie Migration oder gesellschaftliche Debatten rund um „Wokeismus“ und Klimapolitik sieht er als Treiber für das Erstarken rechter Parteien weltweit.
Im außenpolitischen Bereich plädierte Kickl für eine „Annäherung“ zwischen Europa und Russland. Ein Zeitfenster sei offen, da die USA unter Donald Trump weniger Interesse an Europa zeigten. Ziel müsse eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur sein. Österreich solle seine Neutralität stärken und nicht vorschnell militärisch reagieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.