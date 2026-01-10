Vorteilswelt
Wegen Schlüsseltresor

Falsch geklingelt: Bewohner greift zum Messer

Wien
10.01.2026 13:11
Weil die Amerikaner falsch geklingelt hatten, griff der Mann zum Küchenmesser und stürmte auf ...
Weil die Amerikaner falsch geklingelt hatten, griff der Mann zum Küchenmesser und stürmte auf die Straße. Die Polizei musste einschreiten (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

In der Thaliastraße in Wien-Ottakring eskalierte am späten Freitagabend eine zunächst banale Situation auf dramatische Weise. Zwei 20-jährige Brüder aus den USA wollten den Schlüsseltresor ihrer gemieteten Wohnung öffnen – doch der Code funktionierte nicht ...

0 Kommentare

Als sie daraufhin bei der Gegensprechanlage läuteten, traf es den falschen Mann. Ein 36-jähriger Hausbewohner aus Syrien fühlte sich laut Polizei derart gestört, dass er mit einem Messer bewaffnet aus dem Haus kam. Sein Ziel: den Schlüsseltresor zu zerstören.

Rangelei auf dem Gehsteig
Doch dabei blieb es nicht. Plötzlich ging der Mann mit dem Messer auf die beiden jungen Männer los. Die Brüder versuchten, den Angreifer zu überwältigen – es kam zu einer Rangelei mitten auf dem Gehsteig.

Alle drei Männer verletzt
Als die Polizei eintraf, waren alle drei Männer leicht verletzt. Ein Küchenmesser lag auf der Straße und wurde sichergestellt. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen.

