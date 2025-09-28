In den letzten zwei Jahren 500 Iraker abgeschoben

Rund die Hälfte wurde zwangsweise außer Landes gebracht, die andere Hälfte verließ Österreich freiwillig. Die Ausreise ohne Zwang ist für den österreichischen Steuerzahlen jedenfalls kostengünstiger als eine Abschiebung, trotz der Starthilfsgelder, die Freiwillige bekommen. Waren vor mehr als zwei Jahren knapp 250 Iraker in der Grundversorgung der Länder, so sind es aktuell nur mehr 25.