Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hälfte ging freiwillig

In den letzten zwei Jahren 500 Iraker abgeschoben

Innenpolitik
28.09.2025 11:07
Freiwillige Heimreisen kommen dem Steuerzahler billiger
Freiwillige Heimreisen kommen dem Steuerzahler billiger(Bild: BMI/Pachauer)

Abschiebungen von drei kriminellen Syrern sorgen seit Monaten für aufgeregte Diskussionen, währenddessen werden ohne viel Aufsehen Hunderte Iraker abgeschoben. In den letzten zwei Jahren wurden rund 500 Iraker wieder in ihre Heimat gebracht, berichtet das Innenministerium.

0 Kommentare

Rund die Hälfte wurde zwangsweise außer Landes gebracht, die andere Hälfte verließ Österreich freiwillig. Die Ausreise ohne Zwang ist für den österreichischen Steuerzahlen jedenfalls kostengünstiger als eine Abschiebung, trotz der Starthilfsgelder, die Freiwillige bekommen. Waren vor mehr als zwei Jahren knapp 250 Iraker in der Grundversorgung der Länder, so sind es aktuell nur mehr 25.

Innenminister Gerhard Karner
Innenminister Gerhard Karner(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Lesen Sie auch:
Symbolbild
Wurde straffällig
Höchstgericht erlaubt Abschiebung von Syrer (25)
24.09.2025

„Österreich war in Europa gemeinsam mit anderen Staaten wie Deutschland maßgeblich an den ersten Abschiebungen in den Irak beteiligt. Diesen eingeschlagenen Weg gehen wir auch bei Abschiebungen von verurteilten Straftätern nach Syrien oder Afghanistan konsequent weiter“, so Innenminister Gerhard Karner.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichIrak
Innenministerium
Abschiebung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
Hälfte ging freiwillig
In den letzten zwei Jahren 500 Iraker abgeschoben
Buch, Firma, Podcast
Die neuen Projekte des „Mr. Message Control“
Krone Plus Logo
Ministerin Schumann
Trotz Sparkurs: „Das soziale Netz muss halten“
„Krone“-Kommentar
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
Krone Plus Logo
Filzmaier analysiert
Ein Jahr nach der Wahl: Die große Parteienbilanz
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine