„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“

Der große Unterschied zu „den anderen“: Jessicas Familie weiß erst seit Kurzem Bescheid und hatte daher noch kaum Zeit, das Unfassbare zu verarbeiten. „Natürlich hatten wir bis zuletzt noch so etwas wie eine Resthoffnung, dass der Gentest doch nicht anschlägt, dass wir uns täuschen“, sagt Jessica. „Aber das ist nun vorbei. Jetzt müssen wir uns den Tatsachen stellen.“