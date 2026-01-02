Vorteilswelt
„Gedanken bei Opfern“

Crans-Montana-Brand! Schweiz verschiebt Sport-Gala

Sport-Mix
02.01.2026 11:28
(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Die für Sonntagabend geplanten „Sports Awards 2025“ in der Schweiz finden nicht statt. Dieser Schritt erfolgt aus Respekt vor den Opfern der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht in Crans-Montana, teilt die SRG mit!

Die TV-Gala in Zürich soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Seit 1950 werden traditionell die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Laut vorläufiger Bilanz sind bei dem Brand 40 Todesopfer zu beklagen.

Lesen Sie auch:
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Drama in Crans-Montana
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
01.01.2026
Jüngstes Opfer 16
Crans-Montana: Menschen rannten brennend aus Bar
01.01.2026
In Crans-Montana
Fußball-Talent bei Feuer-Drama schwer verletzt
02.01.2026

„Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen!“
„Mit großer Betroffenheit verfolgen wir die tragischen Ereignisse in Crans-Montana. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen“, wird SRG-Generaldirektorin Susanne Wille in einem Communiqué zitiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
