Crans-Montana-Brand! Schweiz verschiebt Sport-Gala

„Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen!“

„Mit großer Betroffenheit verfolgen wir die tragischen Ereignisse in Crans-Montana. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen“, wird SRG-Generaldirektorin Susanne Wille in einem Communiqué zitiert.