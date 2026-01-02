Crans-Montana-Brand! Schweiz verschiebt Sport-Gala

Die für Sonntagabend geplanten „Sports Awards 2025“ in der Schweiz finden nicht statt. Dieser Schritt erfolgt aus Respekt vor den Opfern der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht in Crans-Montana, teilt die SRG mit!
Die TV-Gala in Zürich soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Seit 1950 werden traditionell die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Laut vorläufiger Bilanz sind bei dem Brand 40 Todesopfer zu beklagen.
„Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen!“
„Mit großer Betroffenheit verfolgen wir die tragischen Ereignisse in Crans-Montana. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen“, wird SRG-Generaldirektorin Susanne Wille in einem Communiqué zitiert.
