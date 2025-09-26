Grazer Uniklinik: „Bedauern Fehler zutiefst“

Die offizielle Entschuldigung des Krankenhauses ist für die Betroffenen ein wichtiges Puzzlestück, die vergangenen Jahrzehnte zu verarbeiten. Bereits 2018 hatte die Familie Grünwald, die ja schon viele Jahre von der folgenschweren Verwechslung weiß, Schadenersatz erhalten. Ein Fehlereingeständnis kam aber nie: „Bislang hat sich nur eine Schwester, die damals Dienst hatte, bei uns entschuldigt. Vom Spitalsbetreiber kam nie etwas Dahingehendes“, sagt Doris Grünwald.