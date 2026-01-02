Vorteilswelt
In Crans-Montana

Feuer-Tragödie: Golfer tot, Fußballer vermisst

Sport-Mix
02.01.2026 11:52

Nach der Feuer-Tragödie in Crans-Montana kommen neue traurige Details ans Tageslicht. Mehrere Nachwuchsspieler des Fußball-Klubs Lutry werden vermisst, zudem wurde der Tod eines italienischen Nachwuchsgolfers bestätigt.

Das Internationale Olympische Komitee mit Sitz in Lausanne setzte nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana seine Fahnen auf halbmast. „Wir möchten dem Land, das uns beherbergt, unsere Solidarität bekunden und uns der großen Betroffenheit anschließen, die das Schweizer Volk nach Bekanntwerden dieser furchtbaren Nachricht empfindet“, sagte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry. Große Ungewissheit herrscht beim Fußball-Klub Lutry, mehrere junge Spieler gelten als vermisst.

Die Ermittlungen in Crans-Montana laufen.
Die Ermittlungen in Crans-Montana laufen.(Bild: AP/Antonio Calanni)

Laut „Blick“ unternahm die Nachwuchs-Equipe einen Team-Ausflug in den Walliser Nobelort. Nach Informationen der Zeitung befanden sich mehrere Mitglieder der Junioren-B-Mannschaft im Alter von 16 bis 18 Jahren im Innern der Bar. „Unser Klub und unser Dorf sind von diesem Drama schwer betroffen“, sagte ein Vertreter des Schweizer Sportvereins. 

In einer Bar in Crans-Montana kam es zu einer verheerenden Brandkatastrophe. Unter den ...
In einer Bar in Crans-Montana kam es zu einer verheerenden Brandkatastrophe. Unter den Todesopfern befindet sich Nachwuchsgolfer Emanuele Galeppini.(Bild: Krone KREATIV/AFP, facebook.com/FederGolf)

Auswirkungen auf Ski-Weltcup unklar
Didier Défago, CEO der Ski-WM 2027 in Crans-Montana, konnte und wollte gegenüber Keystone-SDA nicht kommentieren, welchen Einfluss die Tragödie auf die Weltcuprennen Ende Jänner/Anfang Februar haben würde. Der Abfahrts-Olympiasieger wie auch Swiss-Ski per Communiqué betonten, dass „die Gedanken bei den Todesopfern, den Verletzten, ihren Familien, Freundinnen und Freunden sind. Den Angehörigen der Verstorbenen entbieten wir unser tiefstes Beileid.“

Crans-Montana und Swiss-Ski sind seit Jahrzehnten partner- und freundschaftlich verbunden, wie der Verband festhält. „Unsere Gedanken sind deshalb bei allen Menschen, die in Crans-Montana leben, sich dem Ort und den dortigen Skirennen verbunden fühlen. In diesen schweren Stunden sind wir in der Trauer, aber auch in der Hoffnung auf Genesung der zahlreichen verletzten Menschen vereint.“ 

Tod eines Nachwuchsgolfers bestätigt
Bestätigt wurde vom italienischen Verband der Tod eines Nachwuchsgolfers. Emanuele Galeppini (es gibt unterschiedliche Angaben über das Alter, 16 oder 17) aus Genua habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem betroffenen Lokal aufgehalten, hieß es.

Der Verband würdigte Galeppini in sozialen Netzwerken als jungen Athleten, der Leidenschaft und sportliche Werte verkörpert habe, und sprach der Familie sein Beileid aus. Nach Angaben des Verbandes wurde Galeppini anhand seines im Lokal aufgefundenen Mobiltelefons identifiziert.

Unter den Verletzten der Brandkatastrophe ist auch ein Nachwuchsspieler des französischen Fußball-Erstligisten FC Metz. Nach Angaben des Klubs wurde der 19-jährige Tahirys Dos Santos mit schweren Verbrennungen per Hubschrauber nach Deutschland geflogen, wo er behandelt wird.

Bereits 40 Menschen gestorben
Wie berichtet, war das Feuer in der Silvesternacht in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana ausgebrochen. Ungefähr 40 Menschen kamen ums Leben. Die Identifizierung der Todesopfer dauert derzeit an, einige Leichen sind stark verbrannt. 

