Bis zu 100 Menschen kämpfen noch um ihr Leben

Die Behandlung dieser Verletzungen werde sehr lange dauern, sagte der Chefarzt des Krankenhauses Morges, Wassim Raffoul. Die Verletzten könnten auch Rauchgasvergiftungen, Quetschungen sowie Knochenbrüche durch das Gedränge erlitten haben. Durch das Verbrennen von Kunststoff könnten sehr giftige Dämpfe entstanden sein. Je nach Schweregrad der Verbrennung – also ihrer Tiefe und ihrer Ausdehnung – ist eine Hauttransplantation erforderlich. Wenn 60 Prozent oder mehr der Hautoberfläche verbrannt sind, besteht unter anderem das Risiko eines Multiorganversagens und damit Lebensgefahr.