Minister will einheitliche Regeln bei Kindergärten

Kinder keine „Verschubmasse“

Offen bleibt, wie die Zuständigkeit der Länder künftig aussieht. Denkbar ist ein Bundesrahmengesetz mit detaillierten Ausführungsgesetzen auf Landesebene. Bei den Schulen hält Wiederkehr an einer starken zentralen Steuerung fest und lehnt eine vollständige Übertragung der Bildungshoheit auf die Länder ab. Er sieht Kinder nicht als „Verschubmasse“ und spricht sich für föderale Strukturen aus, die Schulen effizienter arbeiten lassen – mit Personal aus einer Hand vom Bund und einer serviceorientierten Schulaufsicht.