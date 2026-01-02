Vorteilswelt
Böller-Lüge flog auf

Pensionist angeschossen: Ärzte trauten Augen nicht

Wien
02.01.2026 10:51
Mit einer Geschichte über einen Böller wollte der Pensionist am Neujahrstag offenbar die Ärzte ...
Mit einer Geschichte über einen Böller wollte der Pensionist am Neujahrstag offenbar die Ärzte hinters Licht führen.

In Wien-Floridsdorf meinte ein 77-jähriger Mann, die Ärzte an der Nase herumführen zu können, als er am Neujahrstag mit einer schweren Verletzung im Spital aufschlug und vorgab, Jugendliche hätten ihn mit einem Böller beworfen. Wie sich rasch herausstellte, handelte es sich aber um eine Schussverletzung ...

Der Pensionist wollte am Neujahrstag offenbar die Ärzte hinters Licht führen. Der Mann tauchte zunächst mit einer schweren Verletzung in einem Spital in Wien-Floridsdorf auf. Er behauptete, Jugendliche hätten ihn mit einem Böller attackiert, als er gerade das Feuerwerk bewundern wollte. Die Geschichte hielt jedoch nicht lange stand.

Mit einer der beiden Waffen soll sich der 77-Jährige selbst ins Bein geschossen haben.
Mit einer der beiden Waffen soll sich der 77-Jährige selbst ins Bein geschossen haben.(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

„Glatter Durchschuss“
Bei einer Untersuchung stellten die Mediziner rasch fest, dass die Verletzung nicht von einem Feuerwerkskörper stammen konnte. Stattdessen zeigte sich: Es handelte sich um „einen glatten Durchschuss“ am linken Bein, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Freitag. 

Zwei Schusswaffen sichergestellt
Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf, um die Herkunft der Schussverletzung zu klären. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 77-Jährigen stellten die Beamten zwei nicht registrierte Schusswaffen sicher. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand dürfte sich der Mann in der Silvesternacht beim Hantieren mit einer Pistole selbst ins Bein geschossen haben. Der Mann erhält eine Anzeige.

