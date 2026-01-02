Pensionist angeschossen: Ärzte trauten Augen nicht

Zwei Schusswaffen sichergestellt

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf, um die Herkunft der Schussverletzung zu klären. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 77-Jährigen stellten die Beamten zwei nicht registrierte Schusswaffen sicher. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand dürfte sich der Mann in der Silvesternacht beim Hantieren mit einer Pistole selbst ins Bein geschossen haben. Der Mann erhält eine Anzeige.