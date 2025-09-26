„Cash Back“ für Akkus soll Großbrände verhindern

Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) lud zu einem Runden Tisch in Wien, um sich der potenziellen Gefahr von Bränden durch Lithium-Ionen-Batterien in Müllsammelfahrzeugen und Abfallbehandlungsanlagen anzunehmen. Dabei wurde der Entwurf für ein „Chash-Back-System“ vorgestellt. Dieses soll als Anreiz zur Rückgabe derartiger Batterien dienen.