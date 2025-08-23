Warnung nach Müll-Inferno: Keine Akkus in Restmüll

Nicht alle Smartphones bekamen Alarmmeldung

Der AT-Alert zwischen Schwaz und Wattens wurde am Freitag gegen 20 Uhr aufgehoben. Berichte, wonach ihn manche Handys nicht oder verspätet erhalten haben, bestätigte Elmar Rizzoli vom Krisenzentrum des Landes. Im Nachgang werde dies mit den zuständigen Netzbetreibern analysiert: „Das kann viele Gründe haben, etwa, wenn man sich im Grenzgebiet aufhält.“ Zudem habe es sich nicht um eine unmittelbare Warnung, sondern um eine Gefahreninformation gehandelt. „Die haben manche Nutzer womöglich deaktiviert.“