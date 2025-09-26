St. Pölten zieht davon, Admira patzt schon wieder

Barisic traf für Klagenfurt zweimal

In der Südstadt hatte die Admira von Beginn an Probleme, Lustenau mit planmäßigen Aktionen unter Druck zu setzen. Die Gäste gingen in der 19. Minute durch Sacha Delaye nicht unverdient in Führung, der Admira half dann eine Standardsituation zum Ausgleich: Eckball Turgay Gemicibasi, Kopfball Alexander Schmidt lautete das erfolgreiche Rezept in der 30. Minute. Nach der Pause setzten sich die Probleme aus Sicht der Heimmannschaft fort, die kein Mittel fand. In der Tabelle ist die Admira nach nun fünf Unentschieden vorläufig weiter Dritter, die Lustenauer rangieren auf Platz fünf.