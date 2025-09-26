Israel hat wieder einen neuen Geheimdienst-Chef

Der israelische Regierungschef begründete den Schritt damals mit mangelndem Vertrauen in Bar und dem Versagen des Geheimdiensts beim Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. „Ein Großteil der Welt erinnert sich nicht mehr an den 7. Oktober. Aber wir erinnern uns“, sagte Netanyahu jetzt am Freitag in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Damals wurden 1200 Menschen getötet und 251 Geiseln genommen. Die meisten wurden inzwischen wieder freigelassen oder sind tot.