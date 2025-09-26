Die Hamas und der Hunger

Gerade das zeigt aber auch das wahre Problem: Die Hamas und andere kriminelle Banden stehlen mehr als 90% der Lebensmittel und verkaufen diese dann zu überhöhten Preisen an die leidende Bevölkerung. Das führte mittlerweile sogar dazu, dass die UNO Geldgeschenke an besonders arme Familien verteilt, damit diese die eigentlich kostenlos gelieferten Waren zurückkaufen können.