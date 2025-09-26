Vorteilswelt
Global Champions Tour

Tochter von Star-Schauspieler reitet in Wien mit!

Sport-Mix
26.09.2025 20:15
Bis Sonntag duellieren sich die größten Stars im Springreiten vor Schloss Schönbrunn. Dabei sind ...
Bis Sonntag duellieren sich die größten Stars im Springreiten vor Schloss Schönbrunn. Dabei sind die Blicke auch auf Luna Marie, Tochter des deutschen Schauspielers Til Schweiger, gerichtet.(Bild: Andreas Tischler)

Dass der Reitsport die Prominenz anzieht, beweist die Longines Global Champions Tour vor Schloss Schönbrunn in Wien. In der Stallgasse trifft die „Krone“ auf Luna Marie Schweiger, Tochter des deutschen Schauspielers Til Schweiger. Bei den Einstern-Bewerben zeigt sie mit ihrem Pferd „Cewi“, dass sie auch im Sattel Klasse hat ...

0 Kommentare

Ihre Leidenschaft fürs Reiten entdeckte Luna erst, als die Familie von Malibu nach Hamburg zog. „Vorher habe ich gesurft, aber das geht in Hamburg ja schlecht, also habe ich zu meinen Eltern gesagt, wenn ich mit nach Hamburg soll, dann müsst ihr mir ein Pony kaufen“, verrät die Schauspielerin.

Luna Schweiger mit ihrem Pferd im Stall in Schönbrunn
Luna Schweiger mit ihrem Pferd im Stall in Schönbrunn(Bild: Andreas Tischler)

So begann eine Reitkarriere, die sie nun bis zum größten Springevent der Welt führte. Ganz allein ist das allerdings nicht zu schaffen. „Ich bin natürlich viel unterwegs, und da müssen die Pferde auf Trab gehalten werden. Da habe ich zum Glück mein Team, das mich unterstützt – und natürlich meine Familie“, erzählt Luna.

Aber für das Springturnier vor Schönbrunn hat sie sich im Sommer extra viel Zeit für Trainingseinheiten genommen: „Wenn man schon die Chance hat, hier reiten zu dürfen, will man auch gut abliefern“, erklärt die 28-Jährige.

Vor dem Schloss Schönbrunn herrscht eine tolle Stimmung bei der Global Champions Tour, wie ein ...
Vor dem Schloss Schönbrunn herrscht eine tolle Stimmung bei der Global Champions Tour, wie ein Leserreporter miterleben hat dürfen …(Bild: Lesereporter)

Springsteen vor Ort
Ebenfalls vor Ort in Schönbrunn, aber dieses Mal nicht im Sattel, ist die amerikanische Springreiterin Jessica Springsteen. Ihr berühmter Vater Bruce Springsteen kauft Pferde gerne von Jan Tops, Gründer und Präsident der Longines Global Champions Tour.

Lesen Sie auch:
Vor dem Schloss Schönbrunn laufen bereits die Springreitbewerbe – und auch eine kleine Gruppe ...
Mega-Turnier gestartet
Vor Schönbrunn wird geritten – und demonstriert
26.09.2025

Beste österreichische Springreiterin ist derzeit Katharina Rhomberg. Die Olympia-Teilnehmerin sagt zum Ritt durch das Schloss auf den Parcours: „Das ist einmalig. So etwas gibt es sonst nirgends. Für unsere Pferde ist das kein Problem. Sie haben schon viel gesehen und sind viel gewohnt.“

Porträt von Sophie Hartl
Sophie Hartl
