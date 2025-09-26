Tochter von Star-Schauspieler reitet in Wien mit!

So begann eine Reitkarriere, die sie nun bis zum größten Springevent der Welt führte. Ganz allein ist das allerdings nicht zu schaffen. „Ich bin natürlich viel unterwegs, und da müssen die Pferde auf Trab gehalten werden. Da habe ich zum Glück mein Team, das mich unterstützt – und natürlich meine Familie“, erzählt Luna.