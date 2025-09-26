Weißmann: „Das ist unfair und unangebracht“

Was mir wichtig ist und oft falsch dargestellt wird: Alle Abgänge waren einvernehmlich, transparent und in gegenseitiger Wertschätzung. Dass manche nachher ihre Wahrnehmung geändert haben und ihren ORF-Abschied nicht immer faktengetreu darstellen, finde ich persönlich schade und nicht notwendig, ist aber vielleicht mit der Sentimentalität des Abschieds erklärbar. Alle von Ihnen Genannten haben große Verdienste um den ORF und waren und bleiben zu Recht Publikumslieblinge, in ganz unterschiedlichen Segmenten. Ich sehe das so, dass Abschiedsschmerz auch immer Rückschlüsse auf unsere Attraktivität als Arbeitgeber zulässt. Diese Wertschätzung seitens ORF und des Publikums hat sicherlich den Bildschirmabschied erschwert. Persönlich trifft es mich dann jedoch sehr, wenn uns hier plötzlich und nachträglich über die Medien Diskriminierung vorgeworfen wird. Das weise ich scharf zurück. Was sollen sich denn da auch die vielen Frauen 50+ denken, die im ORF weiterhin ihre tolle Arbeit leisten? In der Information sind mehr Frauen 50+ am Schirm als Männer, in Summe haben wir mehr als 50 Frauen über 50 on air. Sie alle leisten – wie unsere Mitarbeitendenden in anderen Alterssegmenten – hervorragende Arbeit. Ein „ORF für alle“ hat auch Stars für alle – in allen Altersgruppen.