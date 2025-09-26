Bestätigung ist Pflicht

Noch hat der Vizemeister seine Krise aber nicht überwunden. Zunächst gilt es einmal, die Leistung gegen Porto am Sonntag (14.30, live auf Sky) bei der WSG Tirol zu bestätigen. Sonst war der gute Auftritt gegen den portugiesischen Topklub nichts wert. Das wissen auch die Mozartstädter, die das dritte Pflichtspiel in Folge verloren haben. „Wir sind uns alle einig, dass dieses Spiel unsere Messlatte ist“, sagte der Übungsleiter, der wie Onisiwo einen Appell an seine Mannschaft richtete: „Das muss eine Initialzündung für uns sein.“