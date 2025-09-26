Vorteilswelt
Alarmstufe 2

Brand bei Leube-Werk in Hallein ausgebrochen

Salzburg
26.09.2025 19:13
Bereits in der Vergangenheit kam es auf dem Werksgelände zu mehreren Bränden
Bereits in der Vergangenheit kam es auf dem Werksgelände zu mehreren Bränden(Bild: Leube)

Kurz vor 19 Uhr am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand beim Zementwerk der Firma Leube in Hallein alarmiert. Auf dem Werksgelände  ist ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr Hallein und der Löschzug Bad Dürnberg sind derzeit vor Ort. Es herrscht Alarmstufe 2.

Nach ersten Informationen dürfte es in einem der Silos am Gelände zu einer Rauchentwicklung gekommen sein.

Lesen Sie auch:
Riskanter Einsatz
Explosionen und Brand in 30-Meter-Kohlestaub-Silo
09.02.2011
Kompensator defekt
Nach Brand in Zementwerk in Sbg: Ursache geklärt
08.05.2013

Mehr Informationen in Kürze.

