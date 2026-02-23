Einbrecher nutzten Ferien für Coup in Schule

Wer steckt hinter dem Einbruch während der freien Woche in die Mittelschule in Steyregg? Falls Schüler die Absicht hatten, den Schulbeginn nach den Semesterferien zu stören – dieser Plan ging schief. Aber es sieht ohnehin eher nach einem „normalen“ Motiv aus, doch die Gauner haben die meiste Beute einfach übersehen.
Die Semesterferien nutzten Einbrecher in Steyregg, um in der Informatik-Mittelschule zu wüten. Sie brachen vier Türen auf, schlugen die Bewegungsmelder von der Decke und konnten so unbemerkt „werken“.
Münzen blieben liegen
Am Ferienende bemerkte der Schulwart den Coup. Der Sachschaden ist hoch, die Beute bescheiden: Aus einer Handkasse in der Direktion fehlen einige Hundert Euro, Münzrollen ließen die Gauner liegen. Am Montag lief der Schulbetrieb trotz der Schäden aber ohne Probleme. Die Polizei ermittelt.
