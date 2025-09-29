Er wird die Halftime Show des Super Bowl rocken

Bedenken wegen ICE

Bad Bunny hatte kurz vor der Verkündung den Auftritt in einem Post auf der Plattform X angedeutet: „Ich habe darüber nachgedacht und mit meinem Team diskutiert und ich glaube, ich werde nur einen Tourstopp in den USA machen.“ Damit nahm der Puerto Ricaner Bezug zu seiner Entscheidung, das US-Festland bei seiner Welt-Tournee auszusparen – aus Sorge vor der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die Behörde geht verstärkt gegen Einwanderer vor, die sich ohne Papiere in den USA aufhalten. „Es gab das Problem, dass die verdammte ICE vor meinem Konzert stehen könnte“, hatte der Grammy-Gewinner in einem Interview gesagt.