Heidi Klum verführt in Paris in Hauch von Spitze

Mon dieu, bei diesen Bildern werden nicht nur die Franzosen schwach! Denn Heidi Klum rekelte sich für ihr neuestes Werbeshooting mit Calzedonia in einem Hauch von Spitze durch Paris.
Die Model-Schönheit hat nach ihrer hotten Bikini-Kampagne nun den nächsten Top-Deal mit Calzedonia an Land gezogen und präsentiert sich auf den neuesten Kampagnenbildern zwar etwas bedeckter, aber nicht minder sexy!
Heidi setzt Trend-Accessoire sexy in Szene
Denn Heidi ist das neue Gesicht der Legwear-Kollektion der italienischen Marke und beweist: Strumpfhosen waren noch nie so aufregend! Geshootet wurde in den Straßen von Paris, immerhin lautet das aktuelle Kampagnenmotto ja auch „Après-Midi à Paris“.
In der Modemetropole beweist Klum dann auch, dass Strumpfhosen ein echtes Fashion-Statement sind – etwa zum Lederblazer oder zu Hotpants. Oder aber im All-over-Spitzenlook, unter dem auch die Dessous hervorblitzen!
Sinnbild für Weiblichkeit
Die Designs der neuen Calzedonia-Kampagne reichen von filigranen Spitzen- und Macramé-Optiken bis hin zu eleganten Farbvarianten in Schwarz und Bordeaux, die die Trends der Saison aufgreifen.
Ein Highlight-Motiv der Kampagne zeigt Heidi auf der berühmten Pont Alexandre III mit dem Eiffelturm im Hintergrund – ein Sinnbild für Weiblichkeit, Selbstbewusstsein und modische Leichtigkeit.
Power-Duo realisierte Kampagne
Und Heidi holte für diese hotte Kampagne auch gleich ein Power-Duo mit an Bord, das für garantierten Erfolg steht. Denn die visuelle Handschrift stammt von Rankin Archive – einem Namen, der für ikonische Modefotografie und starke Bildwelten steht.
Für die kreative Konzeption sorgte Thomas Hayo, der mit seiner Erfahrung aus Mode, Werbung und TV ein Gefühl für den richtigen Moment beweist. Sein Ansatz: Paris nicht bloß als Kulisse zu nutzen, sondern als lebende Bühne für Fashion und Persönlichkeit.
