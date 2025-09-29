Essen um 3,50 Euro: Traum von Gastronom geplatzt

Inspiration kam durch eine Japan-Reise

Den Traum eines eigenen Bistros hegte der studierte Webdesigner schon lange, nach einer Japan-Reise vor zwei Jahren wurde die Vorstellung konkret. „Das Essen dort ist verdammt gut und günstig.“ Curry um drei bis fünf Euro, Onigiri – das sind kleine Reisbällchen – um weniger als einen Euro. „Ich dachte mir, warum gibt es das bei uns nicht?“ Irgendwann sei der Punkt gekommen, „an dem ich keine Lust mehr hatte, den ganzen Tag am Rechner zu sitzen. Außerdem nimmt die KI im Designbereich viele Aufgaben weg.“ Noch am selben Tag schaute Lüdtke sich nach Immobilien um – trotz null Erfahrung in der Gastronomie.