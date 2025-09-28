Mit Motorrad auf Gegenfahrbahn: Lenker tot!

Auf Gegenfahrbahn geraten

In einer unübersichtlichen Rechtskurve passierte der schreckliche Unfall. Der 62-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn. Zur selben Zeit kam ihm eine 55-jährige Pkw-Lenkerin entgegen. Das Motorrad touchierte die Vorderseite des Pkw und prallte mitsamt dem Lenker gegen die Leitschiene.