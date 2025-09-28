Mit Motorrad auf Gegenfahrbahn: Lenker tot!

Zu einem tödlichen Unfall ist es Sonntagnachmittag in der Gemeinde Völkermarkt gekommen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer musste dabei sein Leben lassen.
Der Mann aus dem Bezirk Villach Land war gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der Seebergstraße (B 82) von Völkermarkt kommend in Richtung Klein St. Veit unterwegs.
Auf Gegenfahrbahn geraten
In einer unübersichtlichen Rechtskurve passierte der schreckliche Unfall. Der 62-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn. Zur selben Zeit kam ihm eine 55-jährige Pkw-Lenkerin entgegen. Das Motorrad touchierte die Vorderseite des Pkw und prallte mitsamt dem Lenker gegen die Leitschiene.
Sofort durchgeführte Wiederbelebungsmaßnahmen von Notarzt und der C11-Besetzung verliefen erfolglos. Der 62-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau aus dem Bezirk St. Veit blieb unverletzt.
Im Einsatz standen das Rote Kreuz, mit einem Rettungs- und Notarztteam, sowie der Rettungshubschrauber C11 mit Besetzung und die Freiwillige Feuerwehr Klein St. Veit.
