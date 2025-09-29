Joao Palhinha kassiert Spott nach Last-Minute-Tor

Palhinha selbst erklärte nach der Partie: „Ich bin natürlich glücklich, diese Tore erzielt zu haben. Es liegt auch daran, dass der Trainer von mir verlangt, im gegnerischen Strafraum präsenter zu sein. Und diese Tore passieren, weil ich da bin. Ich versuche, mir diese Chancen zu erarbeiten, und heute habe ich ein schönes Tor geschossen. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich mein Tor gegen einen Sieg eintauschen würde, würde ich es mit Sicherheit machen.“