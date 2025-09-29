Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sch*** Mentalität“

Joao Palhinha kassiert Spott nach Last-Minute-Tor

Premier League
29.09.2025 06:13
Joao Palhinha traf in der 94. Minute zum 1:1.
Joao Palhinha traf in der 94. Minute zum 1:1.(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)

Sich bei einem Tor gegen den Tabellenletzten der Premier League das Shirt vom Leib zu reißen und sich von den Fans frenetisch feiern zu lassen, ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten – fanden zumindest die Tottenham-Anhänger nach Joao Palhinhas Last-Minute-Treffer gegen die Wolverhampton Wanderers.

0 Kommentare

Lang hatte es so ausgesehen, als würden sich die Londoner dem Tabellenschlusslicht geschlagen geben müssen, ehe der ehemalige Bayern-Profi in der Nachspielzeit doch noch zum 1:1 traf und seinen Spurs damit zumindest einen Punkt bescherte.

Anstatt jedoch den Ball aus dem Netz zu fischen, um möglicherweise noch einmal in Ballbesitz zu kommen, sprintete Palhinha hingegen zur Eckfahne, wiss sich das Shirt vom Leib und spannte seine Muskeln an. 

Jubel übertrieben?
Eher peinlich, so der allgemeine Tenor, auf X und Co. musste sich der Portugiese den einen oder anderen hämischen Kommentar gefallen lassen. „Palhinha, ich mag dich wirklich, aber warum ziehst du dir das Trikot nach einem Ausgleichstreffer gegen das Liga-Schlusslicht aus? Ich liebe Palhinha, aber zieh‘ dir dein Trikot an und lauf‘ zurück zur Mittellinie, so eine Sch*** Mentalitä“, schrieb ein User etwa. „Brennan Johnson hat weniger gefeiert, als er das Tor zum Europa-League-Triumph erzielt hat“, meinte ein anderer.

Palhinha selbst erklärte nach der Partie: „Ich bin natürlich glücklich, diese Tore erzielt zu haben. Es liegt auch daran, dass der Trainer von mir verlangt, im gegnerischen Strafraum präsenter zu sein. Und diese Tore passieren, weil ich da bin. Ich versuche, mir diese Chancen zu erarbeiten, und heute habe ich ein schönes Tor geschossen. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich mein Tor gegen einen Sieg eintauschen würde, würde ich es mit Sicherheit machen.“

Mit elf Punkten aus den ersten sechs Spielen liegt Tottenham aktuell auf Rang vier der Tabelle, nur Liverpool, Arsenal und Crystal Palace waren bisland effizienter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
132.690 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
128.566 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
126.607 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3059 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1838 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1554 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Stuttgart feiert 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln!
Deutsche Bundesliga
Ilzers Hoffenheim entführt Punkt aus Freiburg
Szene sorgt für Ärger
„Unverzeihlich!“ Große Aufregung nach Sieg von RB
Bange Momente
Nach Fan-Drama werden plötzlich Spieler attackiert
Deutsche Bundesliga
Dortmund gewinnt, Leipzig ringt Wolfsburg nieder

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf