Trotz Titeltraum! Darum bleibt Hinti auf der Bank

Europacup-Sieger Martin Hinteregger (33) stellt sich – nach dem Abstieg mit der Austria Klagenfurt – sogar in der Unterliga Mitte nur in die zweite Reihe: Die „Krone“ kennt den Grund! Mit Heimatklub Sirnitz lacht er ohne Punktverlust von Rang eins und träumt vom Aufstieg. In unserem „Spiel der Runde“ gewann seine Truppe gegen Favorit Feldkirchen mit 4:2 – und dort herrscht jetzt Frust pur, spart der Boss nicht mit Kritik! All das inklusive einer Fotostrecke: