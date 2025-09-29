Wegen Spielschulden: Irre Brandattacke mit Benzin

Als die Polizei und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr alarmiert wurden, war noch nicht klar, was sich bei der Klagenfurter Firma tatsächlich abgespielt hatte. Bald war von einem Streit die Rede – mit einer wahnsinnigen Reaktion eines 54-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit. „Er steht im Verdacht, insgesamt sechs Personen absichtlich, teils schwer verletzt zu haben, indem er vorsätzlich einen Benzinkanister in einem Aufenthaltsraum verschüttete und anschließend in Brand setzte“, erklärt die Polizei.