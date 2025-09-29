„Vielleicht glauben wir, das läuft von selbst“

„Vielleicht glauben wir, es läuft von selbst – dem ist leider nicht so“, sagte Rapid-Goalie Niklas Hedl nach Rapids Derbyniederlage. Seine Einschätzungen zum Spiel wie auch jene von Kapitän Nedad Cvetkovic („Der Flow ist sicher nicht vorbei!“ sehen und hören Sie hier im Video (oben).