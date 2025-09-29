Bevormundung durch Polit-Trash und Partei-TV

Freilich ist die Sorge um die Freiheit der Medien auch in Österreich nicht neu. Immer wieder erleben wir Polit-Würgegriffe nach dem ORF. Auch die „Krone“ als weitaus stärkstes privates Medium war mehrfach Ziel von Begehrlichkeiten. Man erinnert sich etwa an Heinz-Christian Straches Ibiza-Traum von der Übernahme der „Krone“. Dieser Versuch endete im Desaster, wie auch jener eines Immobilienspekulanten. Dessen Einmarsch wurde bereits abgeblockt, ehe sein tiefer Fall zum Milliardenpleitier begann.