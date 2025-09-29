Rangnicks Co-Trainer gibt ÖFB-Kader bekannt

Sollte alles anders kommen, wäre das laut Kornetka auch kein Problem. „Wir sind seit drei Jahren in dieser Konstellation zusammen, Ralf und ich kennen uns seit 18 Jahren, da sind die Abläufe klar“, versicherte der frühere Sportjournalist, den Rangnick 2007 als unbeschriebenes Blatt zu Hoffenheim geholt und zum Videoanalysten gemacht hatte. Man arbeite im Nationalteam mit Topprofis zusammen, die bei den besten Klubs Europas spielen würden, betonte Kornetka. „Ralf ist eine total wichtige Person für uns alle, weil er unser Anführer ist. Aber wenn etwas dazwischenkommen sollte oder etwas passiert, dann übernehmen wir alle mit die Verantwortung. Da unterstützen wir uns, so funktioniert das in einer guten Familie.“