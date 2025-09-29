Fulminantes Finale und ein deutscher Sieger

Siegerpferd „Kilmister“ erst neun Jahre alt

Das Können des 40-Jährigen kommt nicht von ungefähr, bereits mit 15 Jahren erhielt der Sohn eines Pferdezüchters das Goldene Reitabzeichen – die höchste Auszeichnung, die ein Sportreiter erreichen kann. In Wien zeigte er im Sattel seines erst neun Jahre alten Wallachs „Kilmister“, warum er zu den Besten der Welt gehört. Mit über einer Sekunde Vorsprung holte er sich den Sieg vor dem Niederländer Harrie Smolders und dem Iren Bertram Allen, die beide ebenfalls tolle Runden drehten und das Publikum zum Mitfiebern brachten.