Benzin verschüttet und angezündet: Männer verletzt

Wilde Szenen haben sich auf einem Firmengelände in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt abgespielt. Im Bereich von Lagerhallen eskalierte ein Streit zwischen mehreren Männern völlig. Einer davon verschüttete Benzin und zündete den Brennstoff diese an ...
Vier Personen waren laut Polizei Sonntagabend auf einem Firmengelände in Klagenfurt in einen Streit geraten. „Dieser eskalierte! Einer der Männer hantierte mit einem Benzinkanister, verschüttete diesen und zündete den Brennstoff an“, heißt es laut Polizeisprecher.
Motiv noch unklar
Drei Personen wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus geliefert. Noch ist völlig unklar, warum die Männer in Streit geraten waren. „Der Beschuldigte wird Sonntagabend einvernommen“, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Was genau die Ursache für den Streit war, muss ermittelt werden. „Derzeit wissen wir nur, dass die Männer Arbeitskollegen sind.“ Weitere Erhebungen laufen.
