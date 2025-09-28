Benzin verschüttet und angezündet: Männer verletzt

Motiv noch unklar

Drei Personen wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus geliefert. Noch ist völlig unklar, warum die Männer in Streit geraten waren. „Der Beschuldigte wird Sonntagabend einvernommen“, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Was genau die Ursache für den Streit war, muss ermittelt werden. „Derzeit wissen wir nur, dass die Männer Arbeitskollegen sind.“ Weitere Erhebungen laufen.