Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Ein Jahr NR-Wahl: Hätten Sie heute anders gewählt?

Community
29.09.2025 06:10
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Personalrochaden, Aufreger, Skandale und ein Budgetloch, dessen wahres Ausmaß erst nach und nach sichtbar wurde: Ein Jahr ist nun seit der letzten Nationalratswahl vergangen. Wir wollen dazu von Ihnen wissen: Würden Sie mit dem heutigen Wissen Ihr Kreuzerl woanders setzen?

0 Kommentare

Zuwanderung, internationale Konflikte, Teuerung, Wirtschaftsstandort und vieles mehr: An Problemen, die den Spitzenkandidaten überschwängliche und großspurige Wahlversprechen abverlangten, mangelte es 2024 nicht. Als Österreicher nehmen wir die Gelübde unserer Politiker spätestens seit dem ‘Ederer-Tausender‘ ohnehin nicht mehr für bare Münze. Aber seit der vergangenen Wahl ist einiges passiert, das selbst mit gesunder Grundskepsis kaum abzusehen war: Das Budgetloch erwies sich als deutlich größer als kommuniziert, der Wahlsieger verhandelte sich den Kanzler weg, die Grünen tauschten ihre Frontfigur und die selbsternannte Transparenzpartei sorgte mit teuren Dienstautos für Schlagzeilen. Mit all dem Wissen, das Sie heute haben: Hätten Sie Ihr Kreuzerl 2024 woanders gesetzt?

Wäre heute Nationalratswahl, würden Sie Ihr Kreuzerl woanders setzen als 2024? Welche politischen Entwicklungen seit der Wahl haben Sie am meisten überrascht? Was sollte die neue Regierung jetzt unbedingt anpacken? Welches Wahlversprechen muss noch unbedingt eingehalten werden? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!

Porträt von Hannes Sommer
Hannes Sommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
So tanken wir Kraft und Energie fürs Immunsystem
Blut, Schweiß, Tränen
Stars am Limit: Wenn Dreharbeiten richtig weh tun
Folge von Samstag
Bewegung für mehr Energie, weniger Herbstmüdigkeit
Adabei Primetime
Sexy Fotos, schräge Looks und etwas Steirer-Charme
TV-Show-Aufzeichnung
Aufsteirern backstage: Volkskultur mit VIP-Glamour
Mehr Forum
Forum
Braucht es mehr Kontrolle für Influencer-Werbung?
Forum
Billa-Pickerl: Der Überklebenswille zählt (doch)
Forum
Welcher Star ist für Sie unersetzlich?
Frage der Woche
Befürchten Sie, dass Bargeld abgeschafft wird?
Forum
Verbrenner-Aus: EU gegen den Willen der Bürger?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
132.690 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
128.566 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
126.607 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3059 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1838 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1554 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Community
Forum
Banden, Clans, Gewalt: Was ist los mit der Jugend?
„Krone“-Leserecho
Lobautunnel: „Super gemacht, Frau Gewessler!“
Forenecho
Pensionsalter: „Zukunft schaut nicht rosig aus“
Leseraktion
Wir suchen Ihre besten Herbstfotos!
„Krone“-Leserecho
Kommunismus, Show und Milchmädchenrechnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf