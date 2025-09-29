Ein Jahr NR-Wahl: Hätten Sie heute anders gewählt?

Zuwanderung, internationale Konflikte, Teuerung, Wirtschaftsstandort und vieles mehr: An Problemen, die den Spitzenkandidaten überschwängliche und großspurige Wahlversprechen abverlangten, mangelte es 2024 nicht. Als Österreicher nehmen wir die Gelübde unserer Politiker spätestens seit dem ‘Ederer-Tausender‘ ohnehin nicht mehr für bare Münze. Aber seit der vergangenen Wahl ist einiges passiert, das selbst mit gesunder Grundskepsis kaum abzusehen war: Das Budgetloch erwies sich als deutlich größer als kommuniziert, der Wahlsieger verhandelte sich den Kanzler weg, die Grünen tauschten ihre Frontfigur und die selbsternannte Transparenzpartei sorgte mit teuren Dienstautos für Schlagzeilen. Mit all dem Wissen, das Sie heute haben: Hätten Sie Ihr Kreuzerl 2024 woanders gesetzt?