Ein Jahr NR-Wahl: Hätten Sie heute anders gewählt?

Personalrochaden, Aufreger, Skandale und ein Budgetloch, dessen wahres Ausmaß erst nach und nach sichtbar wurde: Ein Jahr ist nun seit der letzten Nationalratswahl vergangen. Wir wollen dazu von Ihnen wissen: Würden Sie mit dem heutigen Wissen Ihr Kreuzerl woanders setzen?
Zuwanderung, internationale Konflikte, Teuerung, Wirtschaftsstandort und vieles mehr: An Problemen, die den Spitzenkandidaten überschwängliche und großspurige Wahlversprechen abverlangten, mangelte es 2024 nicht. Als Österreicher nehmen wir die Gelübde unserer Politiker spätestens seit dem ‘Ederer-Tausender‘ ohnehin nicht mehr für bare Münze. Aber seit der vergangenen Wahl ist einiges passiert, das selbst mit gesunder Grundskepsis kaum abzusehen war: Das Budgetloch erwies sich als deutlich größer als kommuniziert, der Wahlsieger verhandelte sich den Kanzler weg, die Grünen tauschten ihre Frontfigur und die selbsternannte Transparenzpartei sorgte mit teuren Dienstautos für Schlagzeilen. Mit all dem Wissen, das Sie heute haben: Hätten Sie Ihr Kreuzerl 2024 woanders gesetzt?
Wäre heute Nationalratswahl, würden Sie Ihr Kreuzerl woanders setzen als 2024? Welche politischen Entwicklungen seit der Wahl haben Sie am meisten überrascht? Was sollte die neue Regierung jetzt unbedingt anpacken? Welches Wahlversprechen muss noch unbedingt eingehalten werden? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!
