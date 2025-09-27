Formel-1-Comeback: „Sie brachten mich zum Weinen“

Der 39-jährige Franzose, der fünf Saisonen für das US-amerikanische Team Haas in der Motorsport-Königsklasse im Einsatz war und nach dem Crash in Bahrain seine F1-Karriere beendete, fuhr in Mugello/Italien einen Haas aus dem Jahr 2023. „Es war ein nasser Tag, aber wie wir sagen: Eine regnerische Hochzeit ist eine glückliche Hochzeit. Es war also ein regnerischer Tag, ein glücklicher Tag, fantastisch“, wird Grosjean von „motorsport.com“ zitiert.