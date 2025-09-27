Vor Duell: WAC-Trainer wartet noch aufs LASK-Geld!

Die Schnellstarter gegen die „Schlafmützen“ – auch so kann man die Partie zwischen WAC und LASK am heutigen Samstag sehen. Mit sechs Toren in der Startviertelstunde halten die Kärntner den aktuellen Liga-Bestwert dieser Saison, die Linzer wiederum haben mit vier Gegentoren in den ersten 15 Minuten die meisten aller Teams eingefangen.