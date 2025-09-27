Austria: Fitter Dragovic gratulierte Arnautovic

Der morgen mit Violett samt drei Siegen in Folge nach Hütteldorf reist und sich für das Derby rechtzeitig fit meldete. Der Ex-Teamspieler fühlt sich gut, ist bereit für Rapid. „Wir werden alles für unsere Farben, Fans und den Verein geben.“ Rapids starker Saisonstart ging natürlich auch nicht am Austrianer spurlos vorbei. „Sie spielen einen erfrischenden Fußball, besonders zu Hause. Aber wir werden uns nicht vor dem Spiel ergeben, die weiße Flagge schwenken!“