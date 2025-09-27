Austria: Fitter Dragovic gratulierte Arnautovic

Gute Nachricht für die Wiener Austria: Aleksandar Dragovic ist fit. So ganz nebenbei gratulierte der violette Abwehrchef Kumpel Marko Arnautovic.
Gegen Meister Sturm spürte er bereits die Adduktoren, Trainer Stephan Helm wollte seinen Abwehrboss daher schon in der Halbzeit vom Platz nehmen. Aleksandar Dragovic verweigerte jedoch, biss die Zähne beim 1:0 zusammen.
Beim letzten 3:2 gegen Ried war dann aber Schluss, blieb der 34-Jährige zur Pause nach 0:2-Rückstand in der Kabine. „Wir waren eigentlich schon am Zentralfriedhof, sind aber wieder auferstanden, haben das Spiel eindrucksvoll gedreht. Das zeigt die Moral meiner Mannschaft“, lobt „Drago“.
Der morgen mit Violett samt drei Siegen in Folge nach Hütteldorf reist und sich für das Derby rechtzeitig fit meldete. Der Ex-Teamspieler fühlt sich gut, ist bereit für Rapid. „Wir werden alles für unsere Farben, Fans und den Verein geben.“ Rapids starker Saisonstart ging natürlich auch nicht am Austrianer spurlos vorbei. „Sie spielen einen erfrischenden Fußball, besonders zu Hause. Aber wir werden uns nicht vor dem Spiel ergeben, die weiße Flagge schwenken!“
Dragovic gratulierte Kumpel Marko Arnautovic zum 2:1 im Belgrader Derby gegen Partizan und zu „Arnies“ Tor in der Europa League gegen Celtic Glasgow (1:1). Morgen wäre Aleks erstmals auf den ÖFB-Stürmer, um den sich Rapid ja sehr bemüht hatte, getroffen. „Wäre ein schönes Duell gewesen, aber er hat sich für Roter Stern entschieden. Das muss man respektieren.“
