Appell: Im Wald Hirsche nicht beim Röhren stören

Kälber werden im Mai und Juni geboren, weibliche Jungtiere kehren nach der Geburt des Kalbes oft zum Muttertier zurück. Die jungen Männchen schließen sich im Frühjahr Hirschrudeln an, ehe sie sich in der „Feistzeit“ Kraftreserven für die Brunft anfressen. Genau diese Zeit steht jetzt in den Wäldern bevor.