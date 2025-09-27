Appell: Im Wald Hirsche nicht beim Röhren stören

Tiroler Jägerverband appelliert an Einheimische und Gäste, im Herbst besonders umsichtig bei Ausflügen zu sein. Ein gesundes Gleichgewicht zum Schutz der Tiere und Natur ist wichtig. Landesjägermeister Larcher klärt auf.
Mit dem Herbst beginnt bei den Rothirschen eine besondere Zeit: die Brunft. Die größte Wildtierart in Tirol prägt und gestaltet nicht nur in dieser Zeit die heimische Landschaft. Wie der Tiroler Jägerverband mitteilt, habe das Rotwild ein hoch entwickeltes Sozialsystem.
Kälber werden im Mai und Juni geboren, weibliche Jungtiere kehren nach der Geburt des Kalbes oft zum Muttertier zurück. Die jungen Männchen schließen sich im Frühjahr Hirschrudeln an, ehe sie sich in der „Feistzeit“ Kraftreserven für die Brunft anfressen. Genau diese Zeit steht jetzt in den Wäldern bevor.
Die Regulierung des Wildbestands trägt dazu bei, eine ausgewogene Alters- und Sozialstruktur zu erhalten und Schäden an Wald und landwirtschaftlichen Kulturen zu verhindern.
Landesjägermeister Anton Larcher
Bild: Die Fotografen Charly Lair
Der Jägerverband und Landesjägermeister Anton Larcher richten deshalb einen Appell an die Bevölkerung: „In dieser sensiblen Phase bittet die Jägerschaft alle Naturbesucherinnen und -besucher, Rücksicht zu nehmen – zum Schutz der Tiere und für ein gesundes Gleichgewicht in unseren Tiroler Wäldern.“
Tirols Jäger haben im Herbst ihre Hochjagdzeit
Die Hirschbrunft sei obendrein auch die Hauptjagdzeit. In dieser Zeit wird ein Großteil der behördlich festgelegten Abschusspläne umgesetzt. „Die Regulierung des Wildbestands trägt dazu bei, eine ausgewogene Alters- und Sozialstruktur zu erhalten und Schäden an Wald und landwirtschaftlichen Kulturen zu verhindern“, betont Larcher.
Die heimische Jägerschaft würde dabei gezielt nach klaren Vorgaben vorgehen, um den Stress für die Tiere so gering wie möglich zu halten.
