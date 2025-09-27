Ein Hartberger ist „Fan“ des Sturm-Regisseurs

In der Europa League traut der Ex-Israel- und Polen-Legionär Sturm durchaus etwas zu: „Mit einem Quäntchen Glück sind Siege durchaus drinnen. Sturm braucht sich nicht zu verstecken.“ Auch wenn der Umbruch natürlich ein Handicap ist: „Das haben wir bei uns in Hartberg selbst gesehen. Am Anfang hat nichts funktioniert. Eine Mannschaft braucht immer, bis sie sich findet. Anfangs haben wir ohne Kapitän Heil mit sechs Bundesliga-Debütanten Lehrgeld bezahlt, dann aber haben wir uns stabilisiert, sind sehr kompakt geworden und mittlerweile machen wir auch Ligakrösus Salzburg Probleme. Chancen gibt’s auch gegen Sturm. Ihre individuelle Überlegenheit müssen wir halt als Team auffangen. Ich denke, wir können durchaus Zählbares mitnehmen.“