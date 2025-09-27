Trikot-Wucher! Barcelona verlangt verrückte Summe

299,99 Euro

Für die Anschaffung müssen die Fans aber richtig tief in die Tasche greifen: Aktuell kostet die Ballon-d‘Or-Version jeweils 299,99 Euro. „Die Preise für die Shirts sind völlig überzogen, es ist nur ein Stück Stoff, warum kostet das 300 Euro?“, ärgert sich ein User in den sozialen Medien. Das normale Heimtrikot des spanischen Meisters mit Yamals Namen und der Nummer 10 ist dagegen für 134,99 Euro erhältlich.