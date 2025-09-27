Trikot-Wucher! Barcelona verlangt verrückte Summe

Kopfschütteln bei den Fußball-Fans: Für Sondertrikots der Superstars Lamine Yamal und Aitana Bonmati verlangt der FC Barcelona jeweils 300 Euro - eine irre Summe!
Nach Lamine Yamals zweitem Platz bei der prestigeträchtigen Ballon-d‘Or-Wahl bietet Barca ein Sondertrikot des Ausnahmekönners an. Auch zu Ehren von Aitana Bonmati, die bei den Frauen zum dritten Mal in Folge den Goldenen Ball für die beste Spielerin gewann, verkauft der spanische Spitzenklub über seinen Online-Shop ein Sondertrikot.
Bei den Jerseys sind die Namen Lamine Yamal und Aitana sowie die Nummern in einer goldfarbenen und veränderten Schriftart dargestellt.
299,99 Euro
Für die Anschaffung müssen die Fans aber richtig tief in die Tasche greifen: Aktuell kostet die Ballon-d‘Or-Version jeweils 299,99 Euro. „Die Preise für die Shirts sind völlig überzogen, es ist nur ein Stück Stoff, warum kostet das 300 Euro?“, ärgert sich ein User in den sozialen Medien. Das normale Heimtrikot des spanischen Meisters mit Yamals Namen und der Nummer 10 ist dagegen für 134,99 Euro erhältlich.
Kommentare
