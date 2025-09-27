Vorteilswelt
HÜTTER UND GLASNER

Österreichs Erfolgs-Trainer planen nächsten Coup

Fußball International
27.09.2025 06:34
Adi Hütter hofft auf den fünften Sieg in der Ligue 1
Adi Hütter hofft auf den fünften Sieg in der Ligue 1(Bild: AFP/APA/Lou BENOIST)

Der eine sorgt im Fürstentum für Furore, der andere liefert im Süden Londons Schlagzeilen: Adi Hütter mischt mit Monaco in der französischen League 1 erneut vorne mit, während Oliver Glasner mit Crystal Palace in der englischen Premier League jede Woche aufs Neue verblüfft. Am Samstag ist Ersterer auf Sieg programmiert, Glasner hat den Liga-Hit vor sich. 

0 Kommentare

Crystal Palace peilt am Samstag auch im Heim-Duell mit Meister und Leader Liverpool drei Punkte an. „Ich habe den Spielern gesagt, dass es nicht darum geht, ungeschlagen zu bleiben. Sondern zu siegen“, stellte der Erfolgstrainer klar. Bleiben die Hausherren gegen die „Reds“ ohne Niederlage, schreibt Oliver Glasner Geschichte.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
