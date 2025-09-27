Österreichs Erfolgs-Trainer planen nächsten Coup

Crystal Palace peilt am Samstag auch im Heim-Duell mit Meister und Leader Liverpool drei Punkte an. „Ich habe den Spielern gesagt, dass es nicht darum geht, ungeschlagen zu bleiben. Sondern zu siegen“, stellte der Erfolgstrainer klar. Bleiben die Hausherren gegen die „Reds“ ohne Niederlage, schreibt Oliver Glasner Geschichte.