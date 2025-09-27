Österreichs Erfolgs-Trainer planen nächsten Coup

Austria: Fitter Dragovic gratulierte Arnautovic
Vor Wiener Derby
Der eine sorgt im Fürstentum für Furore, der andere liefert im Süden Londons Schlagzeilen: Adi Hütter mischt mit Monaco in der französischen League 1 erneut vorne mit, während Oliver Glasner mit Crystal Palace in der englischen Premier League jede Woche aufs Neue verblüfft. Am Samstag ist Ersterer auf Sieg programmiert, Glasner hat den Liga-Hit vor sich.
Crystal Palace peilt am Samstag auch im Heim-Duell mit Meister und Leader Liverpool drei Punkte an. „Ich habe den Spielern gesagt, dass es nicht darum geht, ungeschlagen zu bleiben. Sondern zu siegen“, stellte der Erfolgstrainer klar. Bleiben die Hausherren gegen die „Reds“ ohne Niederlage, schreibt Oliver Glasner Geschichte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.