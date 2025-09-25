Lobautunnel: „Super gemacht, Frau Gewessler!“

„Endlich Vernunft!“, jubeln die einen. „Die Dummheit hat gesiegt!“, toben die anderen. Nach 17 Jahren scheint die Posse um den Tunnel jetzt erledigt – erhitzen tut sie die Gemüter aber nach wie vor. Die eindrücklichsten Kommentare unserer Community zum Bau des Lobautunnels lesen Sie hier!
Kaum ein Verkehrsprojekt hat so polarisiert wie der Lobautunnel. Nach jahrelangem Hin und Her preschte Verkehrsminister Peter Hanke nun vor und brachte das Milliardenprojekt offiziell auf Schiene. Unsere Leserinnen und Leser haben dazu heftig diskutiert:
Turbo für die Wirtschaft
Viele Leserinnen und Leser begrüßen die Entscheidung zum Lobautunnel ausdrücklich. Sie erwarten sich eine spürbare Entlastung für Pendler, weniger Staus auf der Tangente und sehen darin ein längst überfälliges Signal für Vernunft und Wirtschaft. KroneLeser2873814 spricht sogar von einem „Turbo für die Wirtschaft“.
Die Dummheit siegt
Dem gegenüber steht deutliche Skepsis: Der Tunnel verlaufe mitten durch ein Naturschutzgebiet und bedeute einen weiteren Schritt in Richtung „Zubetonierung“ der Stadt. Kritiker fürchten bleibende Schäden für Umwelt und Lebensqualität und sehen die Interessen kommender Generationen übergangen.
Made in Austria: Spott & Häme
Andere wiederum nehmen die Entscheidung mit Spott oder Resignation zur Kenntnis. 2,7 Milliarden Euro für ein fragwürdiges Projekt, Fertigstellung erst in ferner Zukunft nähren die Zweifel. Besonders häufig richten sich die Kommentare gegen die Grünen und Ex-Ministerin Gewessler. Ihnen wird Blockadepolitik vorgeworfen, die jahrelang Staus und Verzögerungen verursacht habe.
Nun sind Sie gefragt:
Eines zeigt sich deutlich: Der Lobautunnel spaltet wie kaum ein anderes Projekt. Aber wie sehen Sie das?
Bringt der Tunnel für Sie mehr Vorteile oder Nachteile – und warum? Vertrauen Sie den Prognosen zu Verkehrsentlastung und Wirtschaftseffekten? Sollte Umweltschutz bei Infrastrukturprojekten immer Vorrang haben, auch wenn es Milliarden kostet? Glauben Sie, dass der Tunnel tatsächlich bis 2030 in Bau geht? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen!
