Lobautunnel: „Super gemacht, Frau Gewessler!“

Bringt der Tunnel für Sie mehr Vorteile oder Nachteile – und warum? Vertrauen Sie den Prognosen zu Verkehrsentlastung und Wirtschaftseffekten? Sollte Umweltschutz bei Infrastrukturprojekten immer Vorrang haben, auch wenn es Milliarden kostet? Glauben Sie, dass der Tunnel tatsächlich bis 2030 in Bau geht? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen!