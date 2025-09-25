Vorteilswelt
„Krone"-Leserecho

Lobautunnel: „Super gemacht, Frau Gewessler!"

Community
25.09.2025 13:56
Viel Häme gab es für Ex-Ministerin Leonore Gewessler
Viel Häme gab es für Ex-Ministerin Leonore Gewessler(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

„Endlich Vernunft!“, jubeln die einen. „Die Dummheit hat gesiegt!“, toben die anderen. Nach 17 Jahren scheint die Posse um den Tunnel jetzt erledigt – erhitzen tut sie die Gemüter aber nach wie vor. Die eindrücklichsten Kommentare unserer Community zum Bau des Lobautunnels lesen Sie hier!

Kaum ein Verkehrsprojekt hat so polarisiert wie der Lobautunnel. Nach jahrelangem Hin und Her preschte Verkehrsminister Peter Hanke nun vor und brachte das Milliardenprojekt offiziell auf Schiene. Unsere Leserinnen und Leser haben dazu heftig diskutiert:

Turbo für die Wirtschaft
Viele Leserinnen und Leser begrüßen die Entscheidung zum Lobautunnel ausdrücklich. Sie erwarten sich eine spürbare Entlastung für Pendler, weniger Staus auf der Tangente und sehen darin ein längst überfälliges Signal für Vernunft und Wirtschaft. KroneLeser2873814 spricht sogar von einem „Turbo für die Wirtschaft“.

Benutzer Avatar
JosefMeinrad
Endlich einmal eine gute Nachricht! die Straßen gehören generell wieder ausgebaut damit es weniger Staus und Unfälle gibt.
Upvotes:22
Downvotes:1
Benutzer Avatar
KroneLeser2873814
Bravo! Ein kleiner Turbo für die Wirtschaft!
Upvotes:19
Downvotes:2
Benutzer Avatar
Andreas2047425
Bin zwar auch nicht dafür das alles zubetoniert wird, aber gewisse Projekte machen Sinn und müssen daher realisiert werden. Und die S1 gehört dazu.
Upvotes:15
Downvotes:0
Benutzer Avatar
derSeher1000
Gut so! In Zeiten des steigenden Mobilität das einzig Richtige. Mit den Öffis ist das halt nicht zu bewältigen...
Upvotes:16
Downvotes:0
Verkehrsminister Peter Hanke gibt grünes Licht für den Lobautunnel
Verkehrsminister Peter Hanke gibt grünes Licht für den Lobautunnel(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Die Dummheit siegt
Dem gegenüber steht deutliche Skepsis: Der Tunnel verlaufe mitten durch ein Naturschutzgebiet und bedeute einen weiteren Schritt in Richtung „Zubetonierung“ der Stadt. Kritiker fürchten bleibende Schäden für Umwelt und Lebensqualität und sehen die Interessen kommender Generationen übergangen.

Benutzer Avatar
Benchmark
Hat die Lobby der Umweltzerstörer wieder gewonnen? Wem dieses Bauvorhaben wohl "hilfreich" sein wird!

Unserer Umwelt und den nächsten Generationen - unseren Kinder, Enkel, ... - sicherlich nicht!
Upvotes:7
Downvotes:38
Benutzer Avatar
Politikinteressierter1
Sehr toll bis 2100 schaffen wir es 26 spurige Autobahnen zu haben die weiterhim Staus haben wie der Katy Freeway.

Nur noch eine weitere neue Spur und wir haben den Verkehr gelöst 👍
Upvotes:6
Downvotes:25
Benutzer Avatar
Politikinteressierter1
Juhu die Dummheit siegt erneut
Upvotes:4
Downvotes:19
Benutzer Avatar
KroneLeser2143126
Typisch österreichisch..
Autoland..
Und die Natur bleibt links liegen..
Upvotes:2
Downvotes:24


Made in Austria: Spott & Häme
Andere wiederum nehmen die Entscheidung mit Spott oder Resignation zur Kenntnis. 2,7 Milliarden Euro für ein fragwürdiges Projekt, Fertigstellung erst in ferner Zukunft nähren die Zweifel. Besonders häufig richten sich die Kommentare gegen die Grünen und Ex-Ministerin Gewessler. Ihnen wird Blockadepolitik vorgeworfen, die jahrelang Staus und Verzögerungen verursacht habe.

Benutzer Avatar
Emil5
bis das umgesetzt ist, bin ich bereits in Pension!
Upvotes:12
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Tiroler-60
Der Frau Gewessler sollte mal jemand erklären, dass auch ihre geliebten Batterieautos Straßen brauchen.
Upvotes:17
Downvotes:0
Benutzer Avatar
zachi
Quasi haben die Grünen jetzt für Jahre unnötig Stau produziert durch ihre Blockade! SUPER GEMACHT GEWESSLER
Upvotes:18
Downvotes:0
Benutzer Avatar
speaker13
Made in Austria, was das ganze Projekt bis jetzt gekostet hat müssten normal die Verantwortlichen dafür gerade stehen, aber es wird wieder keiner schuld sein!
Upvotes:4
Downvotes:1
Benutzer Avatar
MisterKanister
2,7 Milliarden Euro für etwas, was nicht sein muss. Das ist gerade jetzt in den Zeiten wo bei allen anderen eingespart wird, eine Verhöhnung.
Upvotes:3
Downvotes:33


Nun sind Sie gefragt:
Eines zeigt sich deutlich: Der Lobautunnel spaltet wie kaum ein anderes Projekt. Aber wie sehen Sie das?

Bringt der Tunnel für Sie mehr Vorteile oder Nachteile – und warum? Vertrauen Sie den Prognosen zu Verkehrsentlastung und Wirtschaftseffekten? Sollte Umweltschutz bei Infrastrukturprojekten immer Vorrang haben, auch wenn es Milliarden kostet? Glauben Sie, dass der Tunnel tatsächlich bis 2030 in Bau geht? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen!

Hannes Sommer
