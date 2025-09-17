Zu dick: Wie begeistern wir Kinder für Bewegung?

Der Teamchef nimmt bei seiner Vorstellung als Botschafter für die „Tägliche Bewegungseinheit“ wie gewohnt kein Blatt vor den Mund: „Das ist kein Luxus, das ist Pflicht! Sport darf kein lästiges Nebenfach sein, das muss ein Bildungsfach sein. Auch Ernährung muss ein eigenes Schulfach sein. Viele Kinder gehen ohne Frühstück und mit einem Schokoriegel als Jause in die Schule. Das ist eine Katastrophe. Wenn das nicht so gesehen wird, werden wir ein Desaster erleben, wird unser Gesundheitssystem kollabieren.“, so Rangnick.



