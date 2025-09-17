Zu dick: Wie begeistern wir Kinder für Bewegung?

Vor mehr als zehn Jahren wurde die Initiative „Tägliche Turnstunde“ gestartet, die Implementierung läuft aber bestenfalls schleppend voran. Nur 14 Prozent der Schüler haben, Stand heute, eine tägliche Bewegungseinheit im Stundenplan. Gleichzeitig steigt die Zahl an fettleibigen Kindern weiter stark an. Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, seines Zeichens neuer Botschafter für das Projekt „Tägliche Bewegungseinheit“, schlägt Alarm. Wie können Kinder zu einem gesünderen Lebensstil begeistert werden?
Der Teamchef nimmt bei seiner Vorstellung als Botschafter für die „Tägliche Bewegungseinheit“ wie gewohnt kein Blatt vor den Mund: „Das ist kein Luxus, das ist Pflicht! Sport darf kein lästiges Nebenfach sein, das muss ein Bildungsfach sein. Auch Ernährung muss ein eigenes Schulfach sein. Viele Kinder gehen ohne Frühstück und mit einem Schokoriegel als Jause in die Schule. Das ist eine Katastrophe. Wenn das nicht so gesehen wird, werden wir ein Desaster erleben, wird unser Gesundheitssystem kollabieren.“, so Rangnick.
Doch auch abseits der täglichen Sporteinheit wird vielen Kindern der ungesunde Lebensstil regelrecht antrainiert. Täglich stundenlange Handynutzung, mangelnde Bewegung und unausgewogene Ernährung sind nur einige der ungesunden Verhaltensweisen, mit denen Kinder oft schon im Volksschulalter konfrontiert werden.
„Unsere Kinder kommen nicht adipös, handysüchtig und bewegungsfaul auf die Welt. Wir machen sie dazu. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der muss gefördert werden. Es geht nicht darum, dass wir Talente finden. Es geht darum, dass wir Kinder in die Bewegung bekommen.“ mahnt Rangnick abschließend.
Wie können wir Kinder zu einem gesünderen Lebensstil bewegen? Denken Sie, dass es hier ein entschlosseneres Eingreifen der Politik benötigt, oder sehen Sie die Verantwortung eher bei den Eltern? Wie wurden diese Themen in Ihrer Kindheit behandelt? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
