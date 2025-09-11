Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!

Hat Prinzessin Amalia (21) etwa heimlich bei der britischen Königsfamilie abgeschaut? Normalerweise ist ihre Mutter, Königin Máxima, die Stilikone der niederländischen Royals.
Doch während „Clolour Queen“ Máxima kürzlich mit einem knallpinken Outfit für Aufsehen sorgte, präsentierte sich Amalia in Amsterdam in einer erstaunlich zurückhaltenden, aber äußerst durchdachten Farbkombination und hob sich so sehr stark von ihrer Mama ab.
Farbwahl kein Zufall
Amalia trug Schwarz, Rot und Weiß. Diese Wahl war kein Zufall, denn es sind die offiziellen Farben des Wappens der Stadt Amsterdam. Ein cleverer Schachzug, den auch Prinzessin Kate von Wales immer wieder anwendet, um den Ländern, die sie besucht, subtil Respekt zu zollen.
Unaufgeregte Eleganz, die besticht
Für ihren Auftritt, bei dem sie offiziell von Bürgermeisterin Femke Halsema empfangen wurde, wählte Amalia schwarze Palazzohosen, eine elegante weiße Bluse und eine burgunderfarbene Chanel-Tasche – ein zeitloses Erbstück aus der Sammlung ihrer Mutter.
Es scheint, als hätte die junge Prinzessin nicht nur ein Gespür für „Soft-Power“-Codes entwickelt, sondern auch einen Blick für unaufgeregte Eleganz, die an das britische Königshaus erinnert. Ob es sich dabei um einen bewussten Stil-Klon oder einfach nur um einen Zufall handelt, bleibt ihr Geheimnis.
Prinzessin studiert in Amsterdam
Amalia studiert derzeit in Amsterdam Jus und absolviert zeitgleich eine militärische Ausbildung. Die Stadt empfing die künftige Königin, um die Bindung noch weiter zu stärken.
Nach dem Empfang überreichte Bürgermeisterin Halsema der Prinzessin einen Pflasterstein vom Dam-Platz, dem Herzen der Stadt. Als Symbol und „Warnung vor High Heels“, die die Prinzessin inzwischen gerne trägt.
