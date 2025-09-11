Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!

Es scheint, als hätte die junge Prinzessin nicht nur ein Gespür für „Soft-Power“-Codes entwickelt, sondern auch einen Blick für unaufgeregte Eleganz, die an das britische Königshaus erinnert. Ob es sich dabei um einen bewussten Stil-Klon oder einfach nur um einen Zufall handelt, bleibt ihr Geheimnis.