Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mutter-Tochter-Power

Königin Máxima und Amalia im Business-Look

Royals
23.09.2025 11:35
Mutter-Tochter-Power: Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia begeistern in in Washington, DC ...
Mutter-Tochter-Power: Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia begeistern in in Washington, DC mit abgestimmten Hosenanzügen – ein modisches Statement mit Symbolkraft.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Glamour trifft Diplomatie: Noch bevor in New York die UN-Generalversammlung startet, sorgt Königin Máxima in Washington für Schlagzeilen – und das im Doppelpack. An ihrer Seite: Kronprinzessin Amalia, die als Thronfolgerin sichtbar in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt.

0 Kommentare

Dass Máxima und Amalia mehr verbindet als nur das royale Blut, zeigte sich schon beim ersten Auftritt des Mutter-Tochter-Duos in den USA. Beide setzten auf professionelle Hosenanzüge – ein modisches Signal, dass es hier nicht um royalen Glamour geht.

Máxima: Eleganz mit modernem Twist
Die Königin entschied sich für einen eleganten Hosenanzug, kombiniert mit einem schlichten weißen Rundhals-Shirt – ein Stilbruch, der genau die richtige Balance zwischen Business und Chic traf. Dazu wählte sie nudefarbene Pumps von Gianvito Rossi (Modell „Gianvito 105“), eine passende Tasche und eine auffällige Halskette von Seaman Schepps, die dem Ensemble einen Farbtupfer verlieh. Ein Look, der Professionalität ausstrahlte, ohne an Weiblichkeit einzubüßen.

Königin Máxima der Niederlande und Catharina-Amalia (rechts), Prinzessin von Oranien, treffen am ...
Königin Máxima der Niederlande und Catharina-Amalia (rechts), Prinzessin von Oranien, treffen am 22. September 2025 bei der International Finance Corporation in Washington, DC, ein.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Amalia: Zurückhaltend – mit Statement-Schuhen
Auch Amalia griff zum Klassiker, einem schwarzen Hosenanzug. Doch statt in der Schlichtheit zu verharren, setzte die 20-Jährige gezielte Akzente: knallrote Lackschuhe – ebenfalls von Gianvito Rossi – sorgten für modische Spannung, während zarter Goldschmuck ihr Gesicht erstrahlen ließ. Damit zeigte die Prinzessin, dass sie den subtilen Umgang mit royaler Mode bereits von ihrer Mutter gelernt hat: Seriosität wahren, aber gleichzeitig eine eigene Botschaft senden.

Königin Máxima der Niederlande und Catharina-Amalia (rechts), Prinzessin von Oranien, treffen am ...
Königin Máxima der Niederlande und Catharina-Amalia (rechts), Prinzessin von Oranien, treffen am 22. September 2025 bei der International Finance Corporation in Washington, DC, ein.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Symbolik durch Mode
Máxima ist seit Jahren bekannt für ihren Mut zu Farben, auffälligen Hüten und unerwarteten Kombinationen. Dass Amalia zunehmend Stücke aus Máximas Kleiderschrank trägt und nun sogar ihren ersten Auftritt bei einem politischen Großereignis in ähnlichem Outfit absolviert, ist mehr als eine Stilentscheidung. Es ist ein klares Zeichen: Die Kronprinzessin lernt von der Königin – und zeigt, dass Mode in royalen Kreisen längst ein Kommunikationsmittel ist.

Lesen Sie auch:
Die niederländische Kronprinzessin entwickelt immer mehr Gespür für Eleganz und große Auftritte. ...
Royaler Ideen-Klau?
Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!
11.09.2025
Studium geschafft!
Kronprinzessin Amalia feiert Bachelor-Abschluss
15.07.2025

Ein Duo, das fasziniert
Mit ihrem perfekt aufeinander abgestimmten Auftritt haben Máxima und Amalia nicht nur Modefans, sondern auch die politische Welt in New York beeindruckt. Während Máxima weiterhin ihre Rolle als Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs für inklusive Entwicklungsfinanzierung ausfüllt, sammelt Amalia wichtige Erfahrungen im Rampenlicht – und das in einem Look, der ihr Selbstbewusstsein ebenso unterstreicht wie ihre zukünftige Rolle als Königin

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.072 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
142.729 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.257 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1758 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1533 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Royals
Mutter-Tochter-Power
Königin Máxima und Amalia im Business-Look
Fürstin mit Wow-Look
Charlène stahl beim Ballon d‘Or allen die Show
Hält es wie die Queen
König Charles erteilt Harry knallharte Abfuhr
Erste Konsequenzen
Epstein-Mails aufgetaucht: Charity feuert Ferguson
Doku enthüllt Drama
Märtha Louise zittert um sterbenskranken Durek
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf