Königin Máxima und Amalia im Business-Look

Symbolik durch Mode

Máxima ist seit Jahren bekannt für ihren Mut zu Farben, auffälligen Hüten und unerwarteten Kombinationen. Dass Amalia zunehmend Stücke aus Máximas Kleiderschrank trägt und nun sogar ihren ersten Auftritt bei einem politischen Großereignis in ähnlichem Outfit absolviert, ist mehr als eine Stilentscheidung. Es ist ein klares Zeichen: Die Kronprinzessin lernt von der Königin – und zeigt, dass Mode in royalen Kreisen längst ein Kommunikationsmittel ist.