Was für eine Torte zum 77. Geburtstag, Charles!

Happy 77th, Your Majesty! König Charles hat seinen 77. Geburtstag in Wales gefeiert – und dabei bewiesen, dass er trotz laufender Krebsbehandlungen weiter mit beeindruckender Energie unterwegs ist. In Merthyr Tydfil ließ sich der Monarch nicht lange bitten, als ihm eine Geburtstagstorte in Form eines Schlosses präsentiert wurde. Was für eine süße Idee!
Im grauen Anzug, aufgepeppt mit einem rosafarbenen Einstecktuch, griff er beherzt mit beiden Händen zum Messer und schnitt sich ein Stück aus der süßen Tortenburg heraus – ein royaler Geburtstagsmoment, der das Publikum sichtlich amüsierte.
Neues Foto am Rückzugsort
Schon zuvor hatte der Palast ein neues Foto veröffentlicht, mit dem Charles sich für die vielen Glückwünsche bedankte. Darauf zeigt sich der König entspannt lächelnd auf den Wegen von Sandringham, dem privaten Rückzugsort der Royals. Locker stützt er sich auf einen hölzernen Schäferstab, während hinter ihm die Gärten zu sehen sind, die er in den vergangenen drei Jahren persönlich mit restauriert hat.
Sandringham ist der private Landsitz der Royals und einer der Rückzugsorte der königlichen Familie. Das Anwesen umfasst unter anderem eine biologische Landwirtschaft und weitläufige Gärten.
Charles war am 14. November 1948 im Buckingham Palace in London geboren worden. Er folgte im September 2022 seiner Mutter Elizabeth II. auf dem britischen Thron nach.
Die Geburtstagsreise nach Südwales demonstriert aus Sicht der BBC auch den Wunsch des Königs, weiterzuarbeiten, obwohl er sich weiter regelmäßigen Krebsbehandlungen unterzieht. Dem kleineren Landesteil ist Charles besonders verbunden, war er doch als Thronfolger jahrzehntelang der Prinz von Wales. Diesen Ehrentitel hat nun sein ältester Sohn William.
Gefeiert wurde aber nicht dort, sondern in Südwales – gemeinsam mit Königin Camilla und zahlreichen lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Unter den Gästen: Schauspielerin Ruth Jones, TikTok-Creator Lewis Leigh und Designer Julien Macdonald.
Salutschüsse im ganzen Land
Der Geburtstag des Königs wurde zudem im ganzen Land mit Salutschüssen markiert: In London donnerte pünktlich um zwölf Uhr ein 41-Gun-Salute, in Nordirland wurden vor Hillsborough Castle 21 Schüsse abgefeuert. Auch Prinz William und Prinzessin Kate ließen es sich nicht nehmen, dem König auf Instagram zu gratulieren und sein neues Porträt zu teilen.
Ein royaler Ehrentag also – festlich, herzlich und mit einer guten Portion walisischem Flair.
