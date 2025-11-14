Was für eine Torte zum 77. Geburtstag, Charles!

Neues Foto am Rückzugsort

Schon zuvor hatte der Palast ein neues Foto veröffentlicht, mit dem Charles sich für die vielen Glückwünsche bedankte. Darauf zeigt sich der König entspannt lächelnd auf den Wegen von Sandringham, dem privaten Rückzugsort der Royals. Locker stützt er sich auf einen hölzernen Schäferstab, während hinter ihm die Gärten zu sehen sind, die er in den vergangenen drei Jahren persönlich mit restauriert hat.