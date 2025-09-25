Trump ersetzt Biden-Bild durch Foto von Automaten

Republikaner streuen Zweifel an Biden

Aus dem republikanischen Lager werden immer wieder Zweifel gestreut, ob der Demokrat Biden (82) am Ende seiner Präsidentschaft, die bis Jänner 2025 dauerte, der Aufgabe noch gewachsen war und tatsächlich noch selbst alles entschied. Biden sagte vor Monaten in einem Interview der „New York Times“, er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.