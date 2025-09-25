Vorteilswelt
Trump ersetzt Biden-Bild durch Foto von Automaten

Außenpolitik
25.09.2025 09:35
Wo der 46. Präsident der Vereinigten Staaten hängen sollte, ließ Trump ein Foto eines ...
Wo der 46. Präsident der Vereinigten Staaten hängen sollte, ließ Trump ein Foto eines Unterschriftenautomaten platzieren.(Bild: x.com/WhiteHouse)

US-Präsident Donald Trump ist bekannt dafür, gegen seinen Vorgänger Joe Biden zu wettern. In einer neuen Galerie, die im Säulengang des Weißen Hauses die US-Staatshäupter zeigt, wurde auf das Konterfei des Demokraten verzichtet – und stattdessen ein Foto eines Unterschriftenautomaten aufgehängt.

Unter dem von der Regierungszentrale veröffentlichten Foto der Maschine steht Bidens Name und dessen Amtszeit (2021 bis 2025). Die Porträts sind an einer Wand im Außenbereich des Weißen Hauses platziert. Der Platz Bidens ist dabei umrahmt von Trump-Porträts, denn der Republikaner war sein Vorgänger und ist auch sein Nachfolger im höchsten Staatsamt.

Das Weiße Haus veröffentlichte auch ein Bild von Trump, der die neue Galerie begutachtet:

Der sogenannte Autopen, eine mechanische Signaturhilfe, ist früheren Medienberichten zufolge nicht unüblich im Alltag der US-Präsidenten. Republikaner werfen der Biden-Vorgängerregierung allerdings unter anderem vor, den Autopen für eine große Menge an Begnadigungen eingesetzt zu haben – und zwar ohne Bidens Genehmigung.

Republikaner streuen Zweifel an Biden
Aus dem republikanischen Lager werden immer wieder Zweifel gestreut, ob der Demokrat Biden (82) am Ende seiner Präsidentschaft, die bis Jänner 2025 dauerte, der Aufgabe noch gewachsen war und tatsächlich noch selbst alles entschied. Biden sagte vor Monaten in einem Interview der „New York Times“, er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.

Trump hebt immer wieder auf das Thema ab und nutzt es, um Biden zu verspotten. Wenn er etwa selbst Anordnungen in seinem Büro, dem Oval Office, unterschreibt, setzt er häufig noch eine Spitze gegen Biden ab und sagt bei der Unterschrift in die Kameras: „Kein Autopen“.

