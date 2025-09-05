Ex-US-Präsident Biden wegen Hautkrebs operiert

Biden schied im Jänner als bisher ältester US-Präsident aus dem Amt. Ursprünglich wollte er bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten und hatte auch noch mit dem Wahlkampf begonnen. Da die Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Verfassung zunahmen, zog er sich aber zurück. Die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris kandidierte schließlich gegen Donald Trump, verlor aber.