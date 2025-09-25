Housemarque zeigt sein neues Action-Game „Saros“

„Saros“ erzählt dem Entwickler zufolge die „eindringliche Geschichte“ einer Kolonie auf dem Planeten Carcosa, die während einer „unheilvollen Sonnenfinsternis“ verschollen ist. Gamer schlüpfen in die Rolle von Arjun Devraj (gesprochen von Schauspieler Rahul Kohli), einem „mächtigen Soltari-Vollstrecker, der vor nichts zurückschreckt, um die Person zu finden, die er sucht“. Ziel des Spiels sei es, „eine emotionale und kraftvolle Charakterstudie zu schaffen, die den Preis für die Schaffung einer neuen Zukunft beleuchtet“.