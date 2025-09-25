Housemarque zeigt sein neues Action-Game „Saros“

Der finnische Entwickler Housemarque (u.a. „Super Stardust“) hat Einblick in sein kommendes Action-Games „Saros“ gewährt. Im Rahmen eines „State of Play“ veröffentlichte die seit 2021 zu Sony gehörende Spieleschmiede ein erstes Gameplay-Video.
„Saros“ erzählt dem Entwickler zufolge die „eindringliche Geschichte“ einer Kolonie auf dem Planeten Carcosa, die während einer „unheilvollen Sonnenfinsternis“ verschollen ist. Gamer schlüpfen in die Rolle von Arjun Devraj (gesprochen von Schauspieler Rahul Kohli), einem „mächtigen Soltari-Vollstrecker, der vor nichts zurückschreckt, um die Person zu finden, die er sucht“. Ziel des Spiels sei es, „eine emotionale und kraftvolle Charakterstudie zu schaffen, die den Preis für die Schaffung einer neuen Zukunft beleuchtet“.
Sich „verändernde Biome und feindselige Ruinen“ bilden dabei die Kulisse für ein „rasantes, filmisches Action-Erlebnis, bei dem jede Begegnung Präzision und Anpassungsfähigkeit erfordert“. Housemarque beschreibt die Kämpfe als „flüssigen Tanz“ aus Ausweichmanövern und Paraden, gepaart mit einem Hightech-Arsenal aus menschlichen und außerirdischen Waffen. Zitat: „Meistere die Muster deiner Gegner, entwickle deine Strategie weiter und stelle dich spektakulären Bossen, die deine Fähigkeiten bis an ihre Grenzen bringen.“
Wer dabei draufgeht, muss offenbar nicht verzweifeln: Der Tod sei nicht das Ende, denn dank permanenter Upgrades, sich weiterentwickelnder Ausrüstung und dem „Second Chance“-System könnten Gamer immer stärker zurückkommen, verspricht der Entwickler. Erscheinen soll „Saros“ am 20. März 2026 für die PS5 und die PS5 Pro.
